В США хотят вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года

Решение по импичменту в отношении Джо Байдена будет принято в первой половине 2024 года, сообщил журналистам Fox News глава юридического комитета палаты представителей американского конгресса Джим Джордан.
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