На Алтае пьяный уголовник угрожал ножом пожилому инвалиду и угнал у него "Волгу"

Подозреваемый находился в федеральном розыске Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на пенсионера-инвалида из села Новообинка Петропавловского района, сообщили в МВД региона.