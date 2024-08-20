Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ирина Роднина унизила всех, кто живёт за третьим кольцом Москвы: "Зачем ехать и жить где-то в Бирюлёво?"

Ирина Роднина унизила всех, кто живёт за третьим кольцом Москвы: "Зачем ехать и жить где-то в Бирюлёво?"

Царьград ФОТО: Bulkin Sergey/Globallookpress Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказала своё мнение о жизни в столице, походя унизив всех, кто живёт за третьим кольцом города.

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Комментарии
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Андрей Цыпкайкин
И это все в ЕР. А свежепосаженые генералы в какой партии состоят?!
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16 час.
Лариса Кирюхина
Хочется дожить ,как таких .как Роднина ,Собчак. Нарусова  (оборзевшие рожи) ...их много ,отправят в забвение.
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13 час.

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