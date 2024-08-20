Ирина Роднина унизила всех, кто живёт за третьим кольцом Москвы: "Зачем ехать и жить где-то в Бирюлёво?"

Царьград ФОТО: Bulkin Sergey/Globallookpress Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказала своё мнение о жизни в столице, походя унизив всех, кто живёт за третьим кольцом города.
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