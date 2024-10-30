Downdetector: россияне начали сообщать о сбое в работе T-Банка

Жалобы стали поступать около полуночи Россияне сообщают о сбое в работе T-Банка, число жалоб по состоянию на 01:26 мск составляло 955, а через некоторое время их количество превысило две тысячи, следует из данных Downdetector.
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