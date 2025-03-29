«Коалиция желающих-похотливых» едет в Париж, или Встреча европейских политиков «18+»

Считающийся городом любви и разврата Париж как нельзя лучше подходит для подобного рода сборища Лучше всего восприятие «коалиции желающих» помочь Украине, собирающейся 27 марта встретиться в Париже, передают слова самого Зеленского: «Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых.