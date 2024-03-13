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Путин: у границ Финляндии после вступления в НАТО разместят войска России

Путин: у границ Финляндии после вступления в НАТО разместят войска России

Вооруженные силы России разместят свои войска и средства поражения у границ Финляндии. Поводом стало вступление этой страны в НАТО, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву.

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