Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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От найма до выдворения: почему работодатель должен нести полную финансовую ответственность за каждого иностранца

От найма до выдворения: почему работодатель должен нести полную финансовую ответственность за каждого иностранца

   В Самарской области Управление по вопросам миграции ГУ МВД оштрафовало строительную компанию на 8 миллионов рублей за нарушение миграционного законодательства.

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