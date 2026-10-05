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Минпросвещения создаст нейросеть для сферы образования, заявил Кравцов

Минпросвещения создаст нейросеть для сферы образования, заявил Кравцов

Предложение учителя года-2026 Алексея Морозова по созданию нейросети для сферы образования реализует Минпросвещения РФ, пообещал глава ведомства Сергей Кравцов, об этом 5 октября сообщает Интерфакс.

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