«Кто заказчик?»: Аляутдинов назвал аудиозапись своих заявлений шпионской работой и провокацией

N Nata Его, разжигающие межнациональную и межконфессиональную ненависть, проповеди очень хорошо ложатся на неокрепшие умы полуграмотных кишлачников. которые наводнили страну. Он враг , враг сладкоголосый , хитрый, опасный. А президентом - пусть станет президентом забытого богом и людьми горного кишлака, но не на территории нашего государства.Может даже увести за собой своих фанатов.

Андрей Павлов Уже есть у нас ихний орган с президентом - "федерация мигрантов". Есть ДУМ. Есть диаспоры, набирающие силу, а в некоторых регионах уже влияющую на власть. Есть этнические клубы ММА (где они тренируются в свободное от "работы" время). Еще собираются создать свою партию в защиту мигрантов. То есть они хорошо организованы, тренированы, вооружены (ФСБ в 64х(!) регионах обнаружила ихние склады с оружием; наверняка не все). Если они по какому-то сигналу подымятся, разобщенные русские им не противники. Так что, Nata, никуда он своих фанатов отсюда не уведет. Ни в одной стране мира, хоть христианской, хоть мусульманской для него и его приспешников не будет таких тепличных условий, как под крылышком нашей власти и продажных законодателей.