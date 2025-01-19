Infopro54.ru – Новости Сибири Источник: Телеграм-канал Шамиля Аляутдинова Публикация в соцсетях и СМИ 13-минутного выступления главы совета улемов ДУМ РФ Шамиля Аляутдинова, где он назвал народ стадом и обвинил россиян в «национализме» и провале фетвы о многожёнстве, не осталась незамеченной богословом и его единомышленниками.
«Кто заказчик?»: Аляутдинов назвал аудиозапись своих заявлений шпионской работой и провокацией
Комментарии
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Nata
Его, разжигающие межнациональную и межконфессиональную ненависть, проповеди очень хорошо ложатся на неокрепшие умы полуграмотных кишлачников. которые наводнили страну. Он враг , враг сладкоголосый , хитрый, опасный. А президентом - пусть станет президентом забытого богом и людьми горного кишлака, но не на территории нашего государства.Может даже увести за собой своих фанатов.
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4 час.
Андрей Павлов
Уже есть у нас ихний орган с президентом - "федерация мигрантов". Есть ДУМ. Есть диаспоры, набирающие силу, а в некоторых регионах уже влияющую на власть. Есть этнические клубы ММА (где они тренируются в свободное от "работы" время). Еще собираются создать свою партию в защиту мигрантов. То есть они хорошо организованы, тренированы, вооружены (ФСБ в 64х(!) регионах обнаружила ихние склады с оружием; наверняка не все). Если они по какому-то сигналу подымятся, разобщенные русские им не противники. Так что, Nata, никуда он своих фанатов отсюда не уведет. Ни в одной стране мира, хоть христианской, хоть мусульманской для него и его приспешников не будет таких тепличных условий, как под крылышком нашей власти и продажных законодателей.
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2 час.
Виктор Борисов
Стаи криминальных шайтанов (по предварительному сговору) ежедневно совершают жуткие преступления. Нападают,калечат и насилуют граждан России (даже детей). За последние два года растет число и расширяется география однотипных преступлений, совершаемых этническими преступными группами, состоящими в основном из несовершеннолетних выходцев из стран Средней Азии и Закавказья. По сути это преступления на почве ненависти по национальному и религиозному признакам. Они бессмысленны и жестоки. Основная задача этих "акций устрашения" - публичная демонстрация (в первую очередь, в сети Интернете) превосходства. "Шакальи стаи" всё чаще появляются в крупных российских городах и в их составе уже не только выходцы из стран Средней Азии и Закавказья. Агрессивная идеология уже начинает проникать и в наши дома на Северном Кавказе и в других регионах. И это, пожалуй, самое опасное для существования нашей страны. А правовую оценку этим групповым преступлениям надо давать именно с позиции разжигания национальной ненависти и ЭКСТРЕМИЗМА совершаемым в составе организованных групп. А никак не хулиганства. Наказание за такие преступления должно быть настолько суровым, чтобы другим неповадно было. И чтобы российские граждане видели справедливость и состоятельность нашей правоохранительной и судебной систем. Миллионная армия криминальных мигрантов заполонила Россию(многие с фальшивыми документами, раннее судимые). Среди этих мигрантов есть боевики "спящих ячеек "экстремистских организаций. Может накопиться критическая масса этих боевиков. По команде кураторов из диаспор =откроют 2 фронт против России, изнутри России
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55 мин.
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