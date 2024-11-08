Сеть Automata предлагает уникальные решения по обеспечению конфиденциальности

Automata Network, новаторский децентрализованный протокол обслуживания производит фурор в сообществе блокчейнов, предоставляя решения по обеспечению конфиденциальности, подобные промежуточному программному обеспечению для децентрализованных приложений (dApps), работающих на Ethereum и Polkadot.
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