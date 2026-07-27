Путин РФ Кораллы көчләре санын 1,535 млн хәрбигә кадәр арттыру турындагы указга кул куйды

Россия Президенты Владимир Путин Кораллы көчләрнең штат санын арттыру турындагы указга кул куйды. Документта билгеләнгәнчә, гомуми сан 2 426 130 берәмлек була, шуларның 1 535 000 – хәрби хезмәткәрләр, дип хәбәр ителә указда.
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