Нетаньяху: ХАМАС могут сдаться или умереть, Израиль продолжит войну до победы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в прессе о готовящейся новой сделке по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что Израиль продолжит войну с ХАМАС до победы, а у членов палестинского движения есть только один выбор - "сдаться или умереть".