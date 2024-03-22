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Простой «Золотой» суп: внуки готовы кушать его хоть каждый день

Часто дети не любят супы, и приходится их уговаривать поесть. Дело может растянуться на целый час. Но у меня имеется простейший рецепт куриного супчика, который мои внуки едят с удовольствием хоть каждый день и просят добавки.

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