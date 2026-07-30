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Всё о женщинах

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57-летнюю Светлану Бондарчук заметили на публике в прозрачном платье

57-летнюю Светлану Бондарчук заметили на публике в прозрачном платье

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук вышла в свет в откровенном образе. Наряд она показала в сторис на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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