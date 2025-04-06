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Царьград

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Пожары на промышленных объектах в Киеве после ракетного обстрела

Пожары на промышленных объектах в Киеве после ракетного обстрела

В Киеве после мощного ракетного обстрела возникли пожары на нескольких промышленных объектах и складах, как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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