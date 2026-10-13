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ФГР: Нидерланды отказали Мельниковой, Листуновой и Калмыковой в визах из-за «угрозы международным отношениям»

ФГР: Нидерланды отказали Мельниковой, Листуновой и Калмыковой в визах из-за «угрозы международным отношениям»

Федерация гимнастики России (ФГР) назвала причину, по которой Нидерланды отказали в выдаче виз Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой для участия в чемпионате мира.

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