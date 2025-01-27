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  • сергей озеров
    За что благодарят,за набранное одно очко в 6 играх,ноль забитых,15 пропущенных голов и вылет в Лигу С?  Нелепая благо...Синнер вновь взял...
  • КУАТ
    НеужелиСиннер вновь взял...
  • сергей озеров
    Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдном...Синнер вновь взял...

Синнер вновь взял Australian Open, 7:1 от «Барсы», «МЮ» выиграл с одним ударом в створ, 920-й гол Роналду, победы Лагрейда и Клэбо, Жирков спорит с Трампом и другие новости

Синнер вновь взял Australian Open, 7:1 от «Барсы», «МЮ» выиграл с одним ударом в створ, 920-й гол Роналду, победы Лагрейда и Клэбо, Жирков спорит с Трампом и другие новости

1. Янник Синнер в трех сетах победил Александра Зверева в финале Australian Open. Итальянец выиграл турнир второй год подряд.

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Комментарии
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сергей озеров
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб.&quot;«Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу&quot;
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13 час.
КУАТ
Неужели
Ответить
13 час.
сергей озеров
За что благодарят,за набранное одно очко в 6 играх,ноль забитых,15 пропущенных голов и вылет в Лигу С?  Нелепая благодарность.
Ответить
13 час.

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