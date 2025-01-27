Синнер вновь взял Australian Open, 7:1 от «Барсы», «МЮ» выиграл с одним ударом в створ, 920-й гол Роналду, победы Лагрейда и Клэбо, Жирков спорит с Трампом и другие новости

сергей озеров

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб."«Казахстанская федерация футбола благодарит Станислава Саламовича и его штаб за проделанную работу"