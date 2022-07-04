В Бурятии полицейские провели спортивное мероприятие «Я выбираю спорт!»

В целях профилактики подростковой преступности сотрудники УНК, УОДУУПиПДН МВД по Республике Бурятия совместно БРО ОГО ВФСО «Динамо», при участии региональной уголовно-исполнительной инспекции на спортивном поле школы № 18 организовали для подростков спортивное мероприятие «Я выбираю спорт!».
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