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Точилин о 2:3 с «Уралом»: «Сочи» должен принять этот результат и смотреть вперед»

Главный тренер «Сочи» оценил поражение от «Урала» (2:3) в 4-м туре Фонбет Кубка России. «Разочарован результатом.

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