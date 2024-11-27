Интересная жизнь с Vera Star Есть такая пословица: «Не хвались серебром, а хвались добром».
О двойных стандартах Ольги Скабеевой и неудобной правде в эфире «60 минут»
Комментарии
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Sobering
Вы бы посчитывали народонаселение уже не России а мелких государств типа Московии, Тамбовии, Ростовии и т.д.
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28 мин.
S
Sobering
Вот потому и говорит Жигунов, что у него сложилось ощущение, что люди сегодня не знают истории, не понимают, что происходит и почему. Я бы добавил - во внутренней и внешней политике России, а также в глобальной.
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23 мин.
Сергей Сидоров
А действительно где фамилии таких режиссёров? Без фамилий все это дело отдает пустой болтовней.
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5 мин.
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