Кредитный уговор: получить семейную ипотеку станет проще

В России смягчат условия по льготной ипотеке. После изменения условий возмещения по госпрограммам, которые утвердил Минфин, крупные банки смогут снизить первоначальный взнос и в целом нарастить выдачи по семейной и дальневосточной ипотеке, сообщили «Известиям» в крупнейших кредитных организациях.