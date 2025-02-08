Кредитный уговор: получить семейную ипотеку станет проще

В России смягчат условия по льготной ипотеке. После изменения условий возмещения по госпрограммам, которые утвердил Минфин, крупные банки смогут снизить первоначальный взнос и в целом нарастить выдачи по семейной и дальневосточной ипотеке, сообщили «Известиям» в крупнейших кредитных организациях.
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