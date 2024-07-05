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Пролился свет на формирование современного антарктического ледяного щита

Пролился свет на формирование современного антарктического ледяного щита

В последние годы глобальное потепление наложило свой отпечаток на ледяные щиты Антарктики. «Вечный» лед в Антарктиде тает быстрее, чем предполагалось ранее, особенно в Западной Антарктиде больше, чем в Восточной Антарктиде.

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