Пролился свет на формирование современного антарктического ледяного щита

В последние годы глобальное потепление наложило свой отпечаток на ледяные щиты Антарктики. «Вечный» лед в Антарктиде тает быстрее, чем предполагалось ранее, особенно в Западной Антарктиде больше, чем в Восточной Антарктиде.
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