По данным Минобороны России, с 6 по 10 сентября союзным войскам удалось уничтожить в Харьковской области и на Николаево-Криворожском направлении боле 4000 боевиков ВСУ, при этом порядка восьми тысяч были ранены.
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