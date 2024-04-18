G7 сохранит замороженные активы России, пока не добьется "возмещения ущерба Украине"

Страны G7 сохранят в замороженном состоянии суверенные активы России, пока не добьются от Москвы возмещения ущерба в рамках украинского конфликта, заявили главы минфинов и ЦБ стран "Большой семерки" по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи.