G7 сохранит замороженные активы России, пока не добьется "возмещения ущерба Украине"

Страны G7 сохранят в замороженном состоянии суверенные активы России, пока не добьются от Москвы возмещения ущерба в рамках украинского конфликта, заявили главы минфинов и ЦБ стран "Большой семерки" по итогам прошедшей в Вашингтоне встречи.
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