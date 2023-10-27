Андрей Ворфоломеев оценил налоговую поддержку участников нацпроекта в Рязанской области

Сотрудники министерства с директором Агентства развития бизнеса Александром Улановым и главой Регионального центра компетенций Виктором Михеев-Даниловцевым говорили о наиболее актуальных темах в развитии продуктивности предприятий.
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