Постановку «Сармата» на боевое дежурство завершат в 2024 году

Завершение работ по постановке стратегического ракетного комплекса «Сармат» на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения — одна из основных задач в ходе обеспечения Вооруженных сил России, сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко в ходе Единого дня приемки военной продукции.