Федченко о работе с китайской фигуристкой Ван Ихань: «Всегда говорила, что она – талант, и мир обязательно узнает такую спортсменку»

Накануне китаянка заняла четвертое место в финале Гран-при среди юниоров. «Хочу рассказать историю этой маленькой, но очень сильной девочки! Три года назад мы начали заниматься по скайпу с тогда еще совсем юной Ихань Ван, учили тройные прыжки.
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