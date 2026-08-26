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Не только о футболе

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«Реал» — «Реал Сосьедад», Лига чемпионов, теннис и бой Никиты Цзю

«Реал» — «Реал Сосьедад», Лига чемпионов, теннис и бой Никиты Цзю

    Лучший спорт 26 августа: Кубок России, «Лион» — «Фенербахче», предсезонка КХЛ, Медведев в Уинстон-Сейлеме и чемпионат Европы по волейболу!   ✅ 🎾 1:40: Даниил Медведев (Россия, 1) — Мартин Дамм-младший (США, WC), Уинстон-Сейлем, второй круг — 5:7, 3:6 Уинстон-Сейлем.

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