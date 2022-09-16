Расчеты РЛС «Небо-СВУ» и командный пункт ПВО ЦВО отработали мониторинг воздушного пространства и выдачу целеуказаний расчетам ЗРС в зоне специальной военной операции

Расчеты РЛС «Небо-СВУ» и командный пункт ПВО ЦВО отработали мониторинг воздушного пространства и выдачу целеуказаний расчетам ЗРС в зоне специальной военной операции

Эта радиолокационная станция способна одновременно обнаруживать, опознавать и сопровождать до 300 разногабаритных воздушных объектов, действующих на удалении более 400 км.

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