Маск и Трамп-младший посмеялись над образом Зеленского в виде героя "Один дома 2"

Американский миллиардер Илон Маск и сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший посмеялись над картинкой, где президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии