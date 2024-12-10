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Маск и Трамп-младший посмеялись над образом Зеленского в виде героя "Один дома 2"

Маск и Трамп-младший посмеялись над образом Зеленского в виде героя "Один дома 2"

Американский миллиардер Илон Маск и сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший посмеялись над картинкой, где президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".

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