Маск и Трамп-младший посмеялись над образом Зеленского в виде героя "Один дома 2"

Американский миллиардер Илон Маск и сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший посмеялись над картинкой, где президента Украины Владимира Зеленского сравнили с Кевином Маккаллистером из фильма "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке".