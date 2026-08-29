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Царьград

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Медведев заявил, что мобилизации в России не будет

Медведев заявил, что мобилизации в России не будет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 августа на «Фестивале новых медиа» сделал важное заявление, которое должно окончательно снять все домыслы.

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