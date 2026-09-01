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Царьград

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Водитель сбившего пятерых в Кызыле автобуса признал вину

Водитель сбившего пятерых в Кызыле автобуса признал вину

В Кызыле водитель маршрутного автобуса, сбивший пятерых на переходе, полностью признал свою вину. В результате аварии скончалась одна женщина.

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