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Пятый канал

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Дождь или тепло? Какая погода будет в Москве на День города

Дождь или тепло? Какая погода будет в Москве на День города

Синоптик Александр Ильин дал прогноз погоды на выходные 5 и 6 сентября в Москве. По его словам, жителей столицы ожидают дожди, усиление ветра и понижение температуры.

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