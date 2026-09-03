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Царьград

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Rusprofile: Число армянских компаний в России выросло в 2,3 раза

Rusprofile: Число армянских компаний в России выросло в 2,3 раза

В России доля армянских компаний составляет 2,6% всех иностранных предприятий. С 2021 по 2025 годы количество таких компаний увеличилось в 2,3 раза, до 1736.

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