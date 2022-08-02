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Постпредство России при ООН: Москва полностью отвергает обвинения Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Постпредство России при ООН: Москва полностью отвергает обвинения Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы

Москва полностью отвергает обвинения госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в использовании Запорожской атомной электростанции в качестве военной базы.

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