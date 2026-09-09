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Мировое обозрение

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Тёмной материи никогда не существовало? Как звёзды на краю галактик разгоняет сама Вселенная

Тёмной материи никогда не существовало? Как звёзды на краю галактик разгоняет сама Вселенная

Законы классической физики требуют, чтобы скорость движения небесных тел падала по мере удаления от центра тяжести системы.

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