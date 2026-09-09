Тёмной материи никогда не существовало? Как звёзды на краю галактик разгоняет сама Вселенная

Законы классической физики требуют, чтобы скорость движения небесных тел падала по мере удаления от центра тяжести системы.
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