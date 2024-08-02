15 жизненных переписок для тех, кто хочет посмеяться

На нашем сайте ежедневно публикуются подборки смешных смс-фрагментов. Почему читателям так нравятся чужие переписки? Наверное, потому что, многие из нас проживают похожее: курьезы на работе и в отношениях, смешные и неожиданные ситуации в быту.