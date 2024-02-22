Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

При производстве электробусов будут использоваться отечественные комплектующие В рамках реализации Транспортной программы в Москве к 2030 году будет обновлен парк городских электробусов и трамваев, поездов метро и МЦД.
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