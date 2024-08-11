Карта СВО сегодня — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 12.08.2024 г.

Карта СВО сегодня, сегодня 12.08.24 г. Интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО на Украине сегодня, Украина последние новости сегодня 12 августа 2024 г.
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