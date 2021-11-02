Рецидивист задержан в Нижнем Новгороде полицейскими по подозрению в серии краж

В середине октября текущего года в Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД России по Нижнему Новгороду задержали гражданина 1981 года рождения, подозреваемого в совершении серии краж имущества, принадлежащего посетителям и работникам торговых организаций областного центра.
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