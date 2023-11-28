На Херсонщине установилось временное затишье из-за непогоды

Артиллерия обеих сторон вынуждена улучшать свои позиции или стрелять "вслепую".Новостной телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщает, что из-за ухудшившихся погодных условий в Херсонской области установилось относительное затишье.
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