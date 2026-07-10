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ФСБ показала кадры обезвреживания БПЛА, предназначенных для атаки на аэродром

ФСБ показала кадры обезвреживания БПЛА, предназначенных для атаки на аэродром

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео, как сотрудники ведомства нашли, а потом обезвредили и изучили FPV-дроны киевского режима, которые планировалось использовать для атаки на аэродром Ростов-Центральный.

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