ФСБ показала кадры обезвреживания БПЛА, предназначенных для атаки на аэродром

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео, как сотрудники ведомства нашли, а потом обезвредили и изучили FPV-дроны киевского режима, которые планировалось использовать для атаки на аэродром Ростов-Центральный.
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