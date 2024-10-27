Трамп дал еще одно обещание американцам

Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять американцев воевать Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал, что в случае возвращения на пост главы государства не будет отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом.
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