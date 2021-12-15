7дней.ru

105 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Не помню
    Как этот безголосый хмырь смог столько заработать? Я когда его слышал, всегда возникало чувство прокашляться.Имущества на милл...
  • Александр Рязанский
    Вообще, вредная это программа, а глухим не место на ТВ.«Лезет в подкожны...
  • secretmaster
    Хороший актёр! С юбилеем Евгения!Константин Эрнст ...

Шоколадный торт: рецепт новогоднего десерта от фудблогера Катерины Счастливой

Шоколадный торт: рецепт новогоднего десерта от фудблогера Катерины Счастливой

Пошаговый рецепт полезного, сочного и яркого праздничного торта «Шоколадный сельдерей». Шоколадный торт: рецепт от фудблогера Катерины Счастливой предоставлено издательством «Бомбора» «Если вы хоть однажды мечтали о торте, как о возможности позаботиться о своем здоровье, – он перед вами! Настоящее волшебство и магия – берите скорее волшебные венчики и приступайте! Этот торт станет гвоздем программы даже до оглашения его состава! Полезный и сочный, яркий и манящий – хватит представлять! Нужно скорее готовить и дегустировать!» — говорит фудблогер Катерина Счастливая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх