Шоколадный торт: рецепт новогоднего десерта от фудблогера Катерины Счастливой

Пошаговый рецепт полезного, сочного и яркого праздничного торта «Шоколадный сельдерей». Шоколадный торт: рецепт от фудблогера Катерины Счастливой предоставлено издательством «Бомбора» «Если вы хоть однажды мечтали о торте, как о возможности позаботиться о своем здоровье, – он перед вами! Настоящее волшебство и магия – берите скорее волшебные венчики и приступайте! Этот торт станет гвоздем программы даже до оглашения его состава! Полезный и сочный, яркий и манящий – хватит представлять! Нужно скорее готовить и дегустировать!» — говорит фудблогер Катерина Счастливая.