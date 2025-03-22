Овечкин назвал мудрым решением провести матч в формате «КХЛ – НХЛ»

«И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — добавил хоккеист.фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»Инициатива президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о проведении матчей между игроками НХЛ и КХЛ является мудрым решением, заявил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
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