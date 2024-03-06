Более 20 предприятий откроют свои двери для жителей Ростокина

В рамках проекта «Открой#Моспром» с 11 по 29 марта проведут экскурсии по фабрикам и заводам. Жители района Ростокино смогут посетить более 20 предприятий, на которых выпускают продукты питания, косметику, лифты, обувь и игрушки.