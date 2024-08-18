YouTube замедлился. Пользователи из России недовольны. Альтернативы есть - эксперт

Интернет-пользователи из России недовольны замедлением работы видеохостинга YouTube. Эксперт заявил, что на сегодняшней день такой обширной библиотеки, как у YT, нет, но альтернативы пользователям предложены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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