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Татар-информ

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Образовательные кластеры «Профессионалитет» в 2027 году откроют 4 колледжа РТ

Образовательные кластеры «Профессионалитет» в 2027 году откроют 4 колледжа РТ

Четыре колледжа Татарстана в следующем году создадут образовательные кластеры среднего профобразования «Профессионалитет» по отраслям «Машиностроение», «Электротехническая промышленность» и «Строительство».

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