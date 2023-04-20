Браташ считает, что комментаторы не могут критиковать хоккеистов: «Я не называл игроков, допустивших ошибку. Критиковать должен тренер, вешать собак на одного – неправильно»

«Ак Барс» проиграл ЦСКА (0:3, 1-1 в серии) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. – Если судить по репортажу, то сложится впечатление, что вина на неудаче на защитнике «Ак Барса».
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