Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина предпринимает все усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа, что Россия не хочет мира, но на самом деле не настроен серьёзно к переговорам как раз Киев.
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