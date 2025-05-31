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Полянский: власти Украины пытаются обмануть Трампа, убеждая его в незаинтересованности России заключить мир

Полянский: власти Украины пытаются обмануть Трампа, убеждая его в незаинтересованности России заключить мир

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина предпринимает все усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа, что Россия не хочет мира, но на самом деле не настроен серьёзно к переговорам как раз Киев.

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